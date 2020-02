Samsung starebbe lavorando ad un nuovo smartphone della serie A70, apprezzata per l’aver offerto caratteristiche all’avanguardia a prezzi contenuti. Stando a quanto trapelato in Rete nelle ultime ore, l’azienda sudcoreana avrebbe in serbo un modello più economico del suo Galaxy A70, presumibilmente un Samsung Galaxy A70e. Nell’ecosistema Samsung, infatti, la variante più economica di una famiglia di smartphone viene contraddistinta dalla lettera -e.

Samsung Galaxy A70e, basso prezzo ma con qualche compromesso

In quanto tale, Samsung Galaxy A70e dovrebbe presentare delle caratteristiche meno avanzate rispetto all’A70 e all’A70s. A partire dalla porta di ricarica, che non sarà di tipo C ma sarà sostituita dalla più vecchia porta di ricarica microUSB. E ancora, lo scanner ottico di impronte digitale sotto lo schermo potrebbe essere sostituito da un lettore fisico posizionato sul retro dello smartphone, così come si evince dai render realizzati da @OnLeaks e che riportiamo di seguito.

Tra le altre caratteristiche presunte, la presenza di un display LCD da 6,1 pollici, cornici più ampie e una tripla fotocamera posteriore i cui sensori potrebbero avere meno MP rispetto a quelli presenti sui modelli un po’ più costosi. Insomma, compromessi che si devono accettare se si desidera uno smartphone Samsung a basso costo. A seguire, un breve riassunto delle specifiche tecniche di Samsung Galaxy A70 e Samsung Galaxy A70s.

Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A70 è dotato di un display Super AMOLED Infinity-U da 6,7 pollici con risoluzione FHD+. Sotto la scocca si nasconde un SoC Qualcomm Snapdragon 675, accompagnato da 6GB o 8 GB di RAM ed una memoria interna da 128 GB, espandibile con microSD fino a 512 GB. Il comparto fotografico si compone di una tripla fotocamera posteriore (32MP + 8MP + 5MP) ed una selfie-camera da 32 MP. La batteria, infine, ha una capacità di 4.500 mAh.

Samsung Galaxy A70s

Anche Samsung Galaxy A70s presenta un display Super AMOLED Infinity-U da 6,7 pollici con risoluzione FHD+. Questo è alimentato da SoC Qualcomm Snapdragon 675, accompagnato da 6GB o 8 GB di RAM ed uno spazio di archiviazione interna da 128 GB, espandibile con microSD fino a 512 GB. Il comparto fotografico si compone di una tripla fotocamera posteriore (64MP + 8MP + 5MP) ed una fotocamera frontale per selfie da 32 MP. La batteria, infine, ha una capacità di 4.500 mAh.