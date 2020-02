Coloro che hanno giocato a Grand Theft Auto: San Andreas sanno già cosa sia la modalità Hot Coffee: si tratta di una modalità segreta del gioco GTA che consente di accedere a dei contenuti per adulti di tipo erotico, con la possibilità di vedere i personaggi entrare in intimità e quant’altro. Proprio come in GTA, la Rockstar Games, casa di produzione di entrambi i videogiochi, ha deciso di inserire la stessa modalità all’interno di Read Dead Redemption II, con alcune differenze.

Che dettagli conosciamo su questa nuova modalità e su RDR2

Il nome a questa modalità è stato dato proprio da GTA, poiché il giocatore poteva consumare un rapporto con una ragazza del gioco, invitandola a bere un caffé caldo. In quel caso i personaggi erano nudi, mentre RDR2 manterrà un minimo di censura, in quanto i personaggi indosseranno i vestiti. Sarà possibile per Arthur Morgan, personaggio protagonista del gioco, avere questi rapporti con le prostitute presenti nel gioco. I luoghi utilizzabili sono: il Valentine Saloon, il Saint Denis Saloon e lo Strawberry Hotel/Welcome Center, ma non si esclude che ne vengano aggiunti di altri, prossimamente. Nonostante le censure, si tratta comunque di NSFW (contenuti considerati inappropriati) in piena regola.

Oltre alla differenza appena esposta con GTA San Andreas, un’altra differenza è il modo in cui questa modalità è stata presentata. Nel primo gioco era accessibile sin dall’inizio, ma nascosta: bisognava quindi trovarla per poterci giocare. La cosa aveva creato scandalo in quanto si riteneva ci fosse il rischio che quel mini gioco arrivasse anche a giocatori con un’età inadatta a quel genere di contenuti. In questo caso, per poterci giocare, andrà scaricata appositamente su Nexus Mod, con tanto di avviso per coloro che non hanno l’età consentita, a non effettuare il download.