La giornata di ieri è stata quella di San Valentino. Come da tradizione, durante la festa degli innamorati si sono susseguite una serie di offerte da parte degli operatori telefonici. Uno dei provider più attivi è stato senza ombra di dubbio TIM. Le iniziative del gestore italiano però non si fermano al 14 Febbraio.

Attraverso il portale TIMparty, infatti, è ancora disponibile la duplice vantaggiosa iniziativa per quanto concerne i Giga internet ed i messaggi.

TIM, Giga e messaggi illimitati nelle due nuove promozioni per i clienti

Il primo regalo è quello relativo ai messaggi senza limiti. Gli utenti, per riscattare questa promozione, dovranno semplicemente effettuare il login con le proprie credenziali sul portale TIMparty. L’attivazione dell’offerta sarà immediata: tutti i clienti potranno quindi inviare SMS a tutti i contatti della loro rubrica senza preoccuparsi di costi extra o di esaurire le proprie soglie di consumo. L’invio degli SMS a costo zero sarà garantito per la durata di un weekend, dalla 00:00 del sabato alle 23:59 della domenica.

Una seconda iniziativa è quella per i Giga internet. A differenza della precedente promozione, in questo caso, gli utenti TIM potranno ottenere 2 Giga extra per la navigazione in internet per una settimana dal momento dell’attivazione. La quota aggiuntiva di Giga potrà essere utilizzata anche per connessione roaming dall’estero. Anche in questa circostanza l’attivazione della promozione sarà immediata, previa ricezione di un SMS informativo.

Ricordiamo che, anche con questi due regali attivi, per effettuare consumi di traffico gli utenti dovranno avere un credito residuo maggiore di zero euro.