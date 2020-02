Il presunto regalo di Poste Italiane ha insospettito fin dall’inizio la maggior parte dei clienti. Sicuramente è parso molto strano che la storica società decidesse per la concessione di un iPhone 11 Pro a costo zero. Ma nonostante l’evidente mancanza di correlazione del gruppo con l’iniziativa migliaia sono caduti in trappola dicendo definitivamente addio agli zeri del proprio conto.

Le segnalazioni descrivono una situazione allarmante con il panico che si è scatenato tra coloro che hanno aperto un conto o un libretto digitale. Apple e lo stesso gruppo Poste Italiane sono estranei ai fatti di questa nuova campagna fraudolenta. Con molta evidenza si tratta ancora una volta di una fake news perpetrata con l’aggravante del metodo phishing che ormai tutti noi conosciamo. Ecco le dinamiche.

Poste Italiane NON regala iPhone 11 Pro: attenti ai vostri soldi nel conto

Solo fumo negli occhi. Ancora una volta. Un manipolo di truffatori ha preparato un amo con un’esca davvero ghiotta per tutti coloro che hanno ingenuamente abboccato in questi giorni. Un messaggio strano ha alterato la percezione del pericolo proponendo un falso omaggio per un costosissimo iPhone 11 Pro.

Il pericolo è arrivato con la scoperta del link sospetto il cui intento è quello di condurre ad una URL pericolosa senza protezione. Pharming oltre che phishing e l’attacco è finalmente completato. Obiettivo, quindi, garantirsi dati personali ed info sul conto tra cui codice utente, password e dati di accesso segreti. Con tutto questo in mano lo svuota-conto è assicurato nel giro di pochi minuti.

Gli esperti di sicurezza consigliano di segnalare le email alle autorità competenti, chiedere maggiori info alla stessa società e provvedere a cestinare e bloccare il mittente ponendolo in Black List.