I numerosi rumors e leaks pubblicati in questi ultimi giorni ci avevano fatto intuire che l’arrivo ufficiale del nuovo smartphone di Oppo era ormai vicino e infatti è stato effettivamente così. Il nuovo medio di gamma Oppo A31 è arrivato in veste ufficiale sul mercato mobile.

Oppo A31 ufficiale: SoC MediaTek e display con notch a goccia

Come già anticipato nei giorni scorsi, il nuovo mid-range a marchio Oppo affida le sue prestazioni ad un processore di casa MediaTek. Nello specifico, si tratta del SoC MediaTek Helio P35, il quale viene qui accompagnato da 4 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage interno, espandibili tranquillamente tramite una scheda microSD.

Confermato anche il design trapelato fino ad ora. Il nuovo Oppo A31 dispone infatti sul fronte di un display con una diagonale da 6.5 pollici in risoluzione HD+ con un notch a goccia centrale. Sulla parte posteriore del device troviamo poi una tripla fotocamera posteriore. Quest’ultima è costituita da un sensore fotografico principale da 12 megapixel accompagnato da due ulteriori sensori fotografici da 2 megapixel. Nel notch a goccia, invece, troviamo una selfie camera da 8 megapixel. Al centro della backcover troviamo poi (come mostratoci da alcuni precedenti renders) un sensore biometrico per lo sblocco del device.

La batteria che troviamo a bordo è da 4230 mAh ed è possibile ricaricarla tramite una porta microUSB. Non mancano poi il jack audio per le cuffie, la radio FM e il Bluetooth in versione 5.0. Il sistema operativo installato sul device, invece, è ancora Android 9 Pie.

Prezzi e disponibilità

Oppo A31 è già disponibile all’acquisto per il mercato indonesiano nelle colorazioni Mystery Black e Fantasy White ad un prezzo di circa 175€ al cambio.