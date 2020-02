In arrivo il 3 aprile con una quarta stagione, La Casa di Carta approderà ufficialmente su Netflix per raccontare le vicende degli amanti criminali mascherati con il volto di Dalì. Rinomata per essere una delle produzioni originali più celebri del servizio streaming in abbonamento, la serie TV spagnola riuscita a spiegare milioni di utenti con le sue vicende verosimili, ma soprattutto grazie ad un cast molto magnetico e introspettivo. Visto l’avvicinarsi delle nuove puntate, i fans più accaniti sono tornati a discutere su varie teorie riguardanti diversi protagonisti e diversi accadimenti: ecco tutto ciò che sappiamo al riguardo.

La casa di carta 4: gli utenti sperano in un ritorno di Nairobi

Con una conclusione di stagione molto travagliata, la terza season de la casa di carta ha lasciato molti telespettatori interdetti soprattutto nei confronti di un personaggio determinato: Nairobi. da qualche settimana a questa parte sono diverse le persone che si stanno domandando se la protagonista tornerà o meno nella nuova stagione; facendo riferimento alle parole della stessa Alba Flores, interprete di Nairobi, i fan dovrebbero rassegnarsi a tale idea ma, come dice un detto: fidarsi è bene, non fidarsi è meglio.

In ogni caso, grazie alle dichiarazioni di Alex Pina, showrunner della serie TV, sappiamo che la nuova stagione avrà una storyline molto più lenta rispetto alle precedenti e che non sarà neanche l’ultima visto che già una quinta produzione è stata confermata per il prossimo anno. Cosa vedrà accadere? Questo è del tutto un segreto visto che le sorti degli attuali protagonisti sono ancora incerte, dopotutto non bisogna mai dare nulla per scontato!