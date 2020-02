Netflix non vuole mollare la presa su La Casa di Carta, una delle serie più amate del periodo da tutti gli iscritti al servizio; a breve arriverà la quarta stagione con grandissime novità per quanto riguarda la trama ed alcuni colpi di scena che potrebbero andare a mischiare le carte in tavola.

Il successo ottenuto da La Casa di Carta è a dir poco inaspettato, con la prima stagione i produttori non avrebbero mai pensato di riuscire a raggiungere il cuore di così tanti utenti nel mondo. Il merito, tuttavia, è prima di tutto degli attori e dei personaggi creati, le interpretazioni in alcune occasioni sono davvero magistrali ed in grado di far emozionare.

La trama, dal canto suo, non è mai stata troppo innovativa; tutto ruota attorno ad un gruppo di criminali il cui unico scopo è di rapinare la zecca di stato. La mente dell’operazione, il cosiddetto “Professore“, ha pensato ad ogni singolo dettaglio, ma come sempre accade nulla andrà per il verso giusto. Le prime due stagioni sono ricche di colpi di scena, di colpi di testa e di storie d’amore anche inaspettate; si concludono con il buon esito della rapina e la fuga della maggior parte dei rapinatori in un’isola remota.

La Casa di Carta 4 in arrivo su Netflix

Tutto aveva lasciato presagire che la storia finisse qui, ma Netflix non ha voluto abbandonare i propri utenti, ecco che quindi sono state lanciate addirittura 2 nuove stagioni, con la promessa di pubblicazione (e forse la rinascita di Nairobi dagli inferi) de La casa di Carta 4 a partire dal mese di Aprile 2020.