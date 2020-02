In coppia l’utilizzo di WhatsApp è diventato oramai fondamentale. Fidanzati e fidanzate, mariti e mogli utilizzano la chat di messaggistica per comunicare con il proprio partner. Come tutte le interazioni amorose, le conversazioni possono avere sia una caratterizzazione positiva sia una molto negativa.

WhatsApp, scoprire tutti i trucchi del partner leggendo le sue chat nascoste

Non vi è dubbio sul fatto che da quando esiste WhatsApp sono accresciute le psicosi. Sempre più persone, utilizzando proprio la piattaforma di messaggistica, cercano di captare eventuali tradimenti del partner. Un numero straordinariamente alto di persone cerca, in un modo nell’altro, di spiare il partner proprio su WhatsApp.

La strada semplice, in questi casi, è la lettura diretta delle comunicazioni. Questa via talvolta ha esito positivo, anche se il risultato non sempre è garantito. Specie se si ha a che fare con una persona molto furba, la questione si complica. Laddove c’è qualcosa di incriminato da nascondere, sono molte le persone che decidono di cancellare i messaggi ambigui.

Oltre ogni furbizia o inganno, gli utenti che vogliono sfruttare in tempo reale il partner possono sfruttare un bug relativo all’estensione web, WhatsApp Web.

Per spiare il partner è necessario avere a propria disposizione due elementi: un pc e lo smartphone dello stesso partner. Una volta in possesso dello smartphone, sarà necessario entrare sulla piattaforma per sincronizzare le chat su un pc a scelta. La sincronizzazione via WhatsApp Web copierà tutte le chat sul computer. Inoltre, proprio grazie a questa sincronizzazione sarà possibile leggere in tempo reale tutte le conversazioni.