In tutto il mondo il 4G risulta essere lo standard di rete mobile più utilizzato di sempre. Ogni giorno, infatti, milioni di utenti sfruttano la rete LTE per accedere al mondo del web ed effettuare le più disparate operazione come ad esempio navigare online, consultare l’e-mail, giocare e tanto altro ancora. A quanto pare, però, recentemente alcuni ricercatori hanno scovato una falla all’interno di quest’ultimo.

Gli studi condotti da alcune fra le università più rinomate al mondo, hanno infatti rilevato la presenza di un pericoloso bug che espone a possibili attacchi gli utenti che utilizzano il 4G. Nonostante possa sembrare una situazione passeggera e risolvibile, in realtà pare che la problema sia molto difficile da risolvere. Scopriamo quindi di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Falla 4G: centinaia di migliaia di consumatori compromessi in tutto il mondo

Durante gli ultimi mesi non sono mancati gli utenti che hanno sostenuto la tesi secondo cui la falla è semplicemente una scusa ideata dagli operatori e spingere gli utenti a passare al 5G. Nonostante la seguente ipotesi possa apparire veritiera, sfortunatamente il bug presente nel 4G è stato confermato ufficialmente.

Si tratta infatti di un pericoloso baco presente alla base della tecnologia LTE e diffuso in ben tre protocolli diversi utilizzati dalla rete per permettere la connessione è la disconnessione degli utenti. Chiunque sia interessato a maggiori dettagli legati alla falla può tranquillamente consultare il report ufficiale presente al seguente link.

Una soluzione? Purtroppo ad oggi non esiste. Chi utilizza il 4G, infatti, sarà costretto a migrare verso il 5G per tornare in sicurezza.