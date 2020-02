Oramai il 2020 è iniziato già da un mese e ogni giorno è rivoluzionario per il mondo della tecnologia, soprattutto per quanto riguarda il mondo della connessione Internet. In rete tantissimi utenti discutono sulla nuova tecnologia di Tim, Wind Tre e Vodafone, e sugli effetti positivi e quelli negativi.

Sicuramente la rete 5G è un ottimo potenziale per la tecnologia e per tutti i suoi aspetti, ma in molti non sono molto convinti dei benefici. Una notizia in particolare ha accesso innumerevoli discussioni, ma eccovi svelati maggiori dettagli a riguardo.

3G addio: la colpa potrebbe essere della nuota tecnologia di Tim, Wind Tre e Vodafone

Come appena anticipato, una notizia in particolare si è divulgata su tutti i social scatenando innumerevoli discussioni. La notizia tratta della connessione 5G e degli effetti che potrebbe avere sulla connessione di terza generazione.

A quanto pare la rete 3G potrebbe essere eliminata in modo definitivo a causa della nuova connessione 5G. Secondo quanto dicono le notizie, la rete di terza generazione potrebbe essere una spesa inutile per i gestori telefonici perché a prendere il suo posto potrebbe essere il 4G.

Si tratta, comunque, soltanto di voci da corridoio per il momento perché nessun operatore ha comunicato qualcosa in merito. Inoltre, ci sono tantissime persone che non hanno intenzione di passare alla rete 5G perché non gli interessano i suoi vantaggi; altre persone, invece, non possono permettersi le offerte telefoniche 5G per via dei canoni mensili piuttosto alti.

E’ bene, dunque, aspettare per scoprire qualcosa in più in merito.