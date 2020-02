I titolari di carte prepagate PostePay e PostePay Evolution rischiano ancora una volta di perdere i loro risparmi a causa di nuove truffe online che metteno a rischio la sicurezza dei dati personali. L’ennesima comunicazione creata dai cyber-criminali mira appunto ad estorcere le credenziali che permettono di accedere al conto online attraverso un link fraudolento e un sito clone. Ecco come smascherare la truffa e salvaguardare il proprio denaro.

PostePay: nuove truffe prosciugano le carte e rubano i dati dei clienti!

Poste Italiane continua ad essere nel mirino di cyber-criminali che vogliono a tutti i costi colpire i clienti e prosciugare le loro carte prepagate PostePay. Le email fraudolente ideate appositamente per mettere a rischio i clienti, infatti, non sono poche.

L’ultimo caso segnalato si presenta ancora una volta tramite email ed esorta i clienti a verificare i loro dati di accesso al conto online per risolvere dei presunti problemi. Come sempre, i cyber-criminali esortano le loro vittime ad utilizzare un link di accesso rapido per poter procedere con la verifica delle credenziali. Anche in questo caso, infatti, è presente l’URL tipico degli attacchi phishing; che spedisce le vittime ad un sito clone e ruba loro i dati inseriti; permettendo ai malfattori di procedere con il prelievo dei risparmi senza destare alcun sospetto.

Evitare le truffe di questo tipo non è impossibile e non richiede particolari conoscenza. Si consiglia dunque di tenere a mente che Poste Italiane non è solita contattare gli utenti tramite email, SMS o Social per fornire informazioni relative allo stato del loro conto. Inoltre, è impossibile ricevere comunicazioni da parte dell’azienda che richiedono l’inserimento di dati personali suggerendo la pagina da utilizzare fornendo il link nel messaggio.