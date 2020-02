Le email sono ancora uno degli strumenti più utilizzati dagli utenti per le comunicazioni, insieme ai Social e alle varie app di messaggistica istantanea. Tali mezzi sono impiegati anche da cyber-criminali che, ideando comunicazioni fittizie, tentano di ingannare quanti più utenti per mettere in atto vere e proprie truffe online. E’ molto importante, quindi, procedere con attenzione e riuscire a smascherare in tempo gli attacchi phishing.

Phishing: email fittizie, link fraudolenti e siti clone, attenzione alle truffe online!

Il phishing è tra le truffe online che attaccano maggiormente gli utenti attraverso email che riportano messaggi apparentemente ufficiali contenenti link fraudolenti che rimandano a siti clone in grado di carpire dati sensibili.

Il tentativo di frode utilizza illecitamente il nome di numerose aziende e di vari istituti bancari così da mascherare la reale natura del messaggio divulgato; e quindi riuscire a colpire le vittime ingannandole psicologicamente. A volte, infatti, risulta complicato smascherare la truffa in quanto la comunicazione ricevuta si presenta con una grafica quasi identica a quella utilizzata dall’ente preso di mira; e riporta un indirizzo molto simile a quello ufficiale. L’identificazione di link o file, quindi, si rivela necessaria al fine di prevenire l’inganno, poiché si tratta di elementi sempre presenti nei messaggi phishing, senza i quali i malfattori non possono raggiungere il loro obiettivo.

In particolar modo è bene prestare attenzione alla comunicazione riportata. Quest’ultima si presenta quasi sempre come un invito a fornire dati personali e altre informazioni sensibili. Un invito che non sarà mai posto da aziende o istituti bancari affidabili. E’ opportuno, quindi, ignorare sempre i messaggi che esortano a cliccare su link sospetti o su file allegati e procedere con l’eliminazione immediata di quanto ricevuto.