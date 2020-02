E’ lecito aspettarsi interessanti novità in casa WhatsApp per quelli che saranno i prossimi aggiornamenti del servizio. Già a partire dalle scorse settimane, gli sviluppatori hanno sottolineato quelle che saranno alcune inedite funzioni in arrivo sulla chat. Uno spazio privilegiato, in tal senso, va alla modalità notturna che, a seguito di una lunga attesa ora è pronta al suo esordio.

WhatsApp, tra le novità del 2020 anche i messaggi che si autodistruggono

WhatsApp si trova in questo periodo a dover affrontare una folta concorrenza, con Instagram ed anche Telegram a rappresentare le insidie maggiori.

Nel corso dei prossimi mesi, su WhatsApp potrebbero arrivare una novità che ha davvero del rivoluzionario. I rumors raccolti anche da fonti internazionali sono tutti allineati: sulla piattaforma a breve saranno disponibili anche i messaggi in grado di autodistruggersi. Attraverso questo tool, gli utenti potrebbero utilizzare una sorta di messaggi a tempo. Ogni comunicazione, a sua volta, potrebbe essere integrata da un tempo limite.

In linea con le indicazioni sin qui ricevute, sarà possibile impostare il tempo limite di 5 secondi e di un’ora. Alla fine di questo arco di tempo, il destinatario non potrà più vedere il messaggio che è stato pubblicato.

In questa fase di sperimentazione, i messaggi in grado di autodistruggersi saranno presenti esclusivamente sui gruppi. Non è affatto difficile però pensare ad un rilascio anche per le conversazioni singole.

L’idea di WhatsApp, benché rivoluzionaria, non è certamente inedita. Ricordiamo, infatti, che in precedenza già Instagram e Snapchat si sono avvalsi di tale funzione di richiamo per i messaggi.