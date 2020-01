Una delle app di messaggistica più utilizzate, Telegram, ha appena ricevuto un aggiornamento sia per la versione Android sia per iOS. L’update include diverse importanti modifiche, come il tanto desiderato editor di temi. Quest’ultima funzionalità era già presente ma ora si aggiorna alla versione 2.0 portando ulteriori miglioramenti.

Con il nuovo aggiornamento, puoi scegliere colori personalizzati per l’intera applicazione, sia in background che all’interno dei messaggi. Inoltre, puoi anche condividere i tuoi temi preferiti con amici e altri utenti. Esistono, naturalmente, alcuni modelli predefiniti se l’utente non vuole personalizzarlo manualmente dall’inizio.

Telegram, l’aggiornamento è disponibile su Android e iOS

Oltre alla personalizzazione, un’altra funzione si aggiunge ai messaggi e si chiama ‘Invia quando online’. Come è possibile intuire dal nome, la funzione ti consente di inviare messaggi all’interno di Telegram solo quando l’utente sarà online. Non è tutto, poiché anche la condivisione della posizione è migliorata, con la condivisione con un solo tocco.

Oltre a queste nuove funzioni, sono state incluse diverse migliorie all’app. Per iniziare, ora Telegram supporta podcast e audiolibri; i file audio di durata superiore a 20 minuti vengono automaticamente trattati come podcast e l’app terrà traccia del minutaggio. La versione iOS offre anche uno scrub ad alta precisione

In Android, le mappe diventeranno ora automaticamente scure in modalità notturna quando vengono condivise. Ci sono anche nuove animazioni ed il supporto per la multi-condivisione quando si cerca di condividere un contenuto da altre app. Su iOS, invece, ora è possibile regolare le dimensioni del testo all’interno di Telegram e cambiare rapidamente account tenendo premuto l’icona.

Nonostante la popolarità di WhatsApp, Facebook Messenger e WeChat (Cina), Telegram ha 200 milioni di utenti attivi mensili. Inoltre, secondo Sensor Tower, l’app ha avuto 365 milioni di download su Android e iOS dal suo lancio nel 2013.