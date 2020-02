Inizia il nuovo mese di febbraio e Vodafone ha intenzione di premiare tutti quegli utenti che hanno dimostrato la loro fedeltà nel corso degli anni. Il team commerciale della compagnia inglese è intenzionato ad evitare operazioni di portabilità dei suoi utenti verso altri operatori rivali come possono essere TIM, Iliad e Wind.

Vodafone, un regalo da 50 Giga a tutti gli utenti che sono fedeli

In sostanza Vodafone ripropone al suo pubblico una promozione che già ha avuto successo nel corso delle precedenti stagioni. Chi riceve un SMS informativo da qui alle prossime ore avrà la possibilità di attivare l’iniziativa chiamata 50 Giga Free. Attraverso 50 Giga Free i clienti Vodafone potranno ricevere 50 Giga da aggiungere al loro piano ricaricabile.

I 50 Giga che saranno a disposizione grazie a 50 Giga Free si aggiungeranno quindi alle soglie della propria promozione attiva e potranno essere utilizzati anche per la navigazione internet 4G. Per questi 50 Giga è inoltre previsto il rinnovo mese per mese per un massimo di un anno dal momento dell’attivazione. L’offerta ovviamente, trattandosi di un regalo, è a costo zero.

Oltre al pacchetto di connessione dati, gli utenti avranno anche la facoltà di condividere i Giga internet grazie all’ulteriore servizio dell’hotspot personale.

Come già sottolineato, per attivare 50 Giga Free si deve ricevere in maniera preventiva un SMS informativo da parte di Vodafone. Chi riceve questo SMS per attivare l’offerta dovrà premurarsi solo di rispondere di Sì. Come alternativa è possibile verificare la disponibilità di questa promozione sull’app MyVodafone. Ovviamente, l’offerta è disponibile per un tempo limitato.