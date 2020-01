Vodafone Special a partire da soli 6 euro, contenuti fino a 50GB

Non ci sono dubbi: Vodafone è il miglior gestore in tutta Europa secondo l’opinione pubblica e secondo i dati statistici. Non esiste infatti altra azienda che faccia registrare ogni mese una potenza in merito al 4G così spiccata, o magari un’estensione della rete tale.

Proprio questo ha portato l’azienda ad avere tantissime soluzioni da offrire agli utenti, sempre più numerosi ogni anno. Da qualche tempo però Vodafone sembrerebbe avere qualche problema, dato che Iliad gli avrebbe rubato tantissimi utenti. Proprio per questo ora il gestore anglosassone vuole passare al contrattacco ribassando i prezzi delle sue offerte migliori. Ecco pertanto 3 Special pronte a portare a casa gli utenti scappati via. Ovviamente ogni offerta è destinata ad un pubblico ben definito di utenti e non è sottoscrivibile da tutti.

Vodafone: arrivano le 3 Special migliori con prezzi che non avete mai visto prima

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB