L’operatore virtuale Rabona Mobile ha recentemente deciso di prorogare la propria offerta online sul costo della SIM, fino al prossimo 29 febbraio 2020. La SIM, online, è venduta al solo prezzo di 19.99 euro invece che 25 euro.

La promozione in questione permette inoltre di ottenere un bonus standard di traffico incluso, pari a 25 euro. Scopriamo insieme cosa prevede l’offerta e tutti gli altri dettagli.

Rabona Mobile proroga la propria promozione online fino al 29 febbraio 2020

Grazie a questa promozione tutti i nuovi clienti potranno acquistare una SIM Rabona a soli 19.99 euro ricevendo anche il bonus standard di traffico incluso pari a 25 euro. Questo bonus si può utilizzare esclusivamente extrasoglia oppure a consumo, in caso di sospensione dell’offerta scelta per mancato rinnovo o in seguito alla disattivazione di un’offerta.

Il credito bonus si potrà visualizzare nell’Area Clienti oppure chiamando il 4004 e ha una durata di dodici mesi. Oltre a non poter essere utilizzato per il rinnovo dell’offerta, il bonus di 25 euro non è nemmeno migrabile in caso di passaggio ad altro operatore. La SIM Rabona è acquistabile sia per un nuovo numero che in portabilità, mantenendo quindi il numero precedente. Per attivare una delle offerte proposte dall’operatore, oltre al costo della nuova SIM, il cliente dovrà anche pagare il costo della ricarica pari a 10 euro per coprire il primo mese della promozione selezionata.

Fa eccezione l’offerta denominata World Cup, in quanto per il primo mese il cliente dovrà pagare 15 euro, di conseguenza il costo totale da sborsare anticipatamente sarà di 34.99 euro. Per scoprire tutte le offerte o per maggiori dettagli su questa promozione, non ci resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore.