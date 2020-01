L’operatore virtuale Rabona Mobile ha lanciato solamente qualche giorno fa una nuova offerta denominata Feder Edition, attivabile solamente nei rivenditori autorizzati.

L’offerta appena presentata è attivabile da tutti i nuovi clienti che effettuano la contestuale portabilità del proprio numero, ad un prezzo mensile di soli 4.99 euro. Scopriamo insieme cosa prevede.

Rabona Mobile lancia l’offerta Feder Edition a 4.99 euro al mese

L’offerta Feder Edition prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 15 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile a soli 4.99 euro al mese. Questa offerta è attiva dallo scorso 11 gennaio 2020 ed ha sostituito quella proposta durante il periodo natalizio, chiamata Rabona Christmas Feder, che prevedeva 1500 minuti verso tutti, 150 SMS verso tutti e 15 GB di traffico internet a 4.99 euro al mese.

Vi ricordo che la velocità massima che l’operatore permette di navigare sono 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. L’operatore non ha specificato una data di scadenza, di conseguenza sarà attivabile fino a nuova comunicazione, solamente nei punti vendita Rabona aderenti. Non è quindi attivabile online sul sito ufficiale dell’operatore, come moltissime altre offerte.

Non è previsto alcun costo di attivazione per i nuovi clienti ma solamente un costo iniziale di 30 euro che comprende il costo della SIM pari a 25 euro e una prima ricarica anticipata del valore del primo mese di offerta, di 5 euro. In caso di esaurimento dei Giga previsti dall’offerta, la navigazione verrà bloccata fino al rinnovo successivo. Per scoprire tutte le altre offerte attivabili online, non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore.