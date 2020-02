Ricevere delle chiamate di telemarketing risulta essere molto stremante, soprattutto quando queste avvengono in orari poco consoni e in maniera ripetuta. Purtroppo chi svolge tale mansione non fa altro che eseguire il suo lavoro, ma la diffusa insistenza che connota molti operatori non fa altro che peggiorare la situazione. Ricordando poi che attraverso le telefonate del call center alcune volte si può incappare in delle truffe, la volontà di molti utenti di porre rimedio a tali telefonate è molto comune.

Oggi, in risposta a questa forte domanda, vi sveliamo come impedire alle chiamate di telemarketing di prendere il sopravvento sui vostri dispositivi Android.

Call center a mai più: ecco come bloccare ogni genere di chiamata grazie a Google

Al fine di impedire che delle telefonate di spam possano interrompere le proprie giornate, altro non sarà necessario che scaricare l’applicazione “Telefono” di Google. Il colosso di Mountain View, infatti, ha capito bene che le proposte di telemarketing risultano essere molto fastidiose ed ha quindi introdotto nella sua applicazione un particolare filtro.

Sviluppato in modo da deviare in automatico ogni genere di telefonata proveniente dai Call center, il filtro di Google effettua una scrematura preventiva di chi cerca di chiamare al proprio numero così da non fare squillare il telefono neanche per un secondo, ovviamente esclusi casi necessari.

Telefono di Google è disponibile per tutti i dispositivi Android e può essere scaricato gratuitamente attraverso questo link del Google Play Store. Una volta effettuato il download, essa diventerà l’impostazione ufficiale per effettuare le telefonate: non abbiate paura di consentire le varie autorizzazioni.