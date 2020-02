Wind prova ad attirare i clienti di Iliad e MVNO con il lancio di un paio di offerte molto interessanti, nonché proprio ricchissime di contenuti a prezzi abbastanza abbordabili, se confrontati con quanto è possibile trovare nel periodo sul mercato.

La soluzione da richiedere in tutti i punti vendita sparsi per il territorio è la All Inclusive 50 Fire, ottima idea da 6,99 euro al mese tramite la quale è possibile raggiungere l’attivazione di 200 SMS da inviare ad ogni numero in Italia, 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, passando per illimitati minuti per telefonare a chiunque sul territorio.

Volendo invece puntare alla richiesta online, allora potrete attivare la All Inclusive 50 Flash+, una splendida soluzione da 6,99 euro al mese con la quale il consumatore ha la possibilità di accedere a minuti illimitati, 50 giga di internet in 4G, nonché 100 SMS da inviare a chiunque desideri.

Passa a Wind: i costi accessori delle offerte

Le due promozioni sono accomunate da alcune caratteristiche particolari, prima di tutto è presente un vincolo contrattuale di durata, pari a 24 mesi, entro il quale l’utente non potrà richiedere la portabilità del proprio numero, senza essere costretto a pagare una penale. Nel primo caso inizialmente è necessario versare un contributo di 11,99 euro con 10 euro per la SIM ricaricabile, nel secondo invece sono richiesti solamente gli ultimi 10 euro.

La navigazione è possibile fino alla massima velocità concessa dallo standard di comunicazione, solamente per la All Inclusive Special 50 è presente anche la versione easy pay, che prevede il pagamento tramite conto corrente bancario con raddoppio dei giga di traffico mensile.