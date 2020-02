Milioni di player in tutto il mondo aspettano da più di 6 anni l’arrivo ufficiale del nuovo gioco di Rockstar Games, ovvero GTA 6. Negli ultimi mesi sono state rese pubbliche molteplici notizie contrastanti che, di fatto, hanno solamente confuso tutti i player che non vedono l’ora di poter mettere mano su un nuovo capitolo di una delle saghe più famose di sempre. Proprio per questo motivo, quindi, noi di Tecnoandroid abbiamo deciso di raccogliere tutte le principali notizie in modo tale da fare chiarezza sulle modalità e sulla data di uscita del nuovo gioco di Rockstar Games. Scopriamo quindi di seguito maggiori dettagli a riguardo.

GTA 6: ecco tutte le novità sul rilascio del gioco

Negli ultimi 15 anni la famosa casa produttrice di videogame Rockstar Games ha ottenuto milioni di consensi da parte di player provenienti da tutto il mondo. Ad aver fomentato i videogiocatori, però, sono in realtà due capitoli specifici: GTA: San Andreas e GTA 5. A distanza di sei anni dal capitolo 5, quindi, inizia ad aumentare l’attesa per il nuovo GTA 6. Ad accrescere l’hype per il gioco, inoltre, sono le parole di un ex Rockstar Games, ovvero Darion Lowenstein che, in un evento tenuta da Jeffries, ha dichiarato che “Non dobbiamo aspettarci GTA 6 tanto presto”.

Nonostante ciò, però, Jeffries, la nota società di ricerca azionaria, ha affermato che: “in qualità di ex dipendente Rockstar, Darion ha fatto notare che i fratelli Houser danno massima qualità del gioco, più che al rispetto delle scadenze. A suo parere, nella migliore delle ipotesi il gioco potrebbe essere rilasciato alla fine del 2021, ma non pensa che possa arrivare un trailer o un annuncio a breve termine.”