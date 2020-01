Sono tante le ragioni che talvolta possono spingere gli utenti a scappare via da WhatsApp. Infatti l’applicazione, nonostante sia la migliore al mondo in merito alla messaggistica istantanea, sto riportando diverse problematiche riconducibili ovviamente alle solite attività che gli utenti proprio non vogliono abbandonare.

Ci sono infatti diverse truffe che continuano ad imperversare all’interno della chat, la quale pur essendo la più sicura, risulta anche quella più piena di imprevisti. Soprattutto gli utenti meno avvezzi all’utilizzo di tale tecnologia, si ritrovano spesso in difficoltà. Gli ultimi aggiornamenti hanno ridotto di molto il rischio di incappare in una qualsiasi truffa, ma a quanto pare non sarebbe finita qui. Sono infatti diverse ore che le segnalazioni arrivano in maniera copiosa: un nuovo messaggio starebbe infatti disturbando la quiete in chat parlando addirittura di una multa.

WhatsApp: il nuovo messaggio parla di una multa da 200 € da pagare subito, ecco cosa sta succedendo di preciso

WhatsApp risulta in questo momento la migliore applicazione del mondo, e su questo non ci sono dubbi. Il problema è che al suo interno continuano ad arrivare truffe di ogni genere, proprio come l’ultima appena constatato dagli utenti. Infatti il nuovo messaggio che sta circolando diffondendosi rapidamente, parla di una multa da pagare.

Questa sanzione, dal valore di 200 euro, secondo quanto scritto nel testo potrebbe essere evitata pagando subito 5 euro. Ovviamente è proprio lì che arriva la truffa vera e propria: lo scopo è farmi pagare 5 euro, visto che non esiste alcun tipo di multa. Tutto ciò che dovete fare è eliminare il messaggio e non diffonderlo.