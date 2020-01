Al momento sul mercato mobile l’unica azienda a proporre uno smartphone dotato di una S-Pen è Samsung con la sua serie di device Galaxy Note. Tuttavia, sembra che molto presto anche Motorola presenterà un dispositivo del genere, il quale dovrebbe chiamarsi Motorola Edge+.

Motorola pronta ad annunciare un nuovo smartphone dotato di una Pen?

Nel corso delle ultime ore è apparsa online una prima immagine render di questo misterioso dispositivo a marchio Motorola. Nello specifico, in questa immagine viene raffigurato il nuovo smartphone dell’azienda dotato, come già anticipato, di una Pen in stile Samsung Galaxy Note. Qualche giorno fa vari rumors hanno parlato di un device chiamato Motorola Edge+, quindi è molto probabile che si tratti di questo nuovo device.

Grazie a questa immagine render possiamo inoltre farci un’idea del design frontale del terminale. Troviamo un design full screen senza alcun notch, ma in alto sul lato sinistro del pannello è presente un piccolo foro per la fotocamera anteriore. Le cornici laterali e quella superiore sembrano essere molto sottili, mentre quella in basso sembra essere un po’ più pronunciata.

Purtroppo al momento non conosciamo molto altro. Immaginiamo comunque che l’azienda abbia intenzione di contrastare ovviamente la rivale Samsung, dato che per il momento è l’unica ad offrire un dispositivo dotato di questa caratteristica unica. Tuttavia, bisognerà capire se questo nuovo smartphone a marchio Motorola apparterrà o meno alla fascia top del mercato, o se sarà invece un dispositivo di fascia media. Se apparterrà alla fascia top del mercato, potrebbe dare filo da torcere agli attuali rivali Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10 Plus.