MediaWorld fa sognare gli utenti con un volantino XDays attivato direttamente sul sito ufficiale, in questo modo tutti hanno la possibilità di spendere pochissimo, stando comodamente seduti sul divano di casa propria, in quanto gli acquisti sono effettuabili solamente online.

Fino al 26 gennaio 2020, infatti, è stata attivata la campagna promozionale chiamata XDays. Tutte le compravendite completate nel periodo prevedono la possibilità di ricevere spedizione gratuita presso il proprio domicilio, a differenza di quanto effettivamente accadeva in passato (quando per averla gratuita era necessario richiedere la consegna in negozio).

Volantino MediaWorld: grazie a questi prezzi bassi il risparmio è assicurato

Il volantino MediaWorld non si nasconde, ma prova a sferrare un “duro attacco” alle dirette concorrenti del mercato con alcuni prezzi decisamente interessanti. Prima tra tutte la richiesta di 429 euro per l’acquisto del Samsung Galaxy S10e, uno smartphone di pregevole fattura, disponibile in versione no brand con la classica garanzia legale della durata di 24 mesi.

Puntando a qualcosa di leggermente più recente, invece, ecco arrivare la possibilità di acquisto per il Samsung Galaxy A80, un buonissimo smartphone con fotocamera posteriore da 48 megapixel, a 379 euro dalle prestazioni pienamente nella fascia media del mercato.

Il volantino MediaWorld ovviamente non si ferma qui, ma cerca di soddisfare anche gli utenti alla ricerca di tablet, notebook, elettrodomestici, televisori o prodotti del mondo dell’informatica in generale. Per maggiori informazioni dovete assolutamente collegarvi a questo link entro e non oltre il 26 gennaio.