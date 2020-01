Il volantino Expert prova a prendere in contropiede Unieuro con il lancio di sconti ad hoc per tutti i consumatori che vogliono approfittare dell’occasione per acquistare nuovi prodotti di tecnologia, anche appartenenti a categorie merceologiche spesso dimenticate.

La soluzione qui descritta risulta essere disponibile su tutto il territorio nazionale, e direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. Alla sua base troviamo il solito e classico Tasso Zero, ovvero la possibilità di richiedere un prestito, da restituire poi di mese in mese senza dover versare alcun interesse (tutto addebitato sul conto corrente).

Volantino Expert: le spese sono ridotte al minimo

L’idea del volantino Expert è proprio questa, riportare tutti i prezzi al valore di listino originario, per poi applicare riduzione fisse a prescindere dal modello effettivamente acquistato dall’utente, ma differenziandole in relazione alla categoria di appartenenza.

I tagli attualmente disponibili sono i seguenti: 30% di sconto sull’acquisto di un elettrodomestico, 20% di sconto per un televisore, 25% di sconti per un climatizzatore, 10% su uno smartphone e 15% per un qualsiasi prodotto afferente al mondo dell’informatica in generale.

Le riduzioni verranno applicate nell’immediato, quindi non verrà consegnato un buono da utilizzare in un secondo momento, ma l’utente vedrà/godrà dello sconto direttamente sullo scontrino finale. Gli acquisti completati sul sito ufficiale, lo ricordiamo, necessiteranno del pagamento della spedizione presso il proprio domicilio, per risparmiare il più possibile si consiglia la consegna direttamente in negozio (sempre gratuita).

