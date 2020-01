Le offerte dell’operatore virtuale ho Mobile attualmente disponibili sono tre e ognuna è rivolta ad un gruppo preciso di utenti, definito in base all’operatore da cui effettuano il trasferimento del numero. I nuovi clienti, infatti, non hanno la possibilità di scegliere la tariffa preferita ma possono procedere con l’attivazione della promozione loro dedicata, ovvero:

l ‘offerta ho. 5.99€ : per i clienti provenienti da Iliad o MVNO.

: per i clienti provenienti da Iliad o MVNO. l’ offerta ho. 8.99€ : per i clienti provenienti da Kena Mobile o Daily Telecom; e per i clienti che richiedono un nuovo numero.

: per i clienti provenienti da Kena Mobile o Daily Telecom; e per i clienti che richiedono un nuovo numero. l’offerta ho. 12.99€: per i clienti provenienti da Vodafone, Tim, Wind e Tre.

Passa a ho Mobile: ecco le tre tariffe di questo mese!

Le promozioni del gestore ho Mobile possono essere richieste online, attraverso il sito ufficiale dell’operatore, ma non solo. I clienti, infatti, possono scegliere di acquistare la SIM e richiedere l’attivazione di una delle promozioni anche recandosi in uno dei punti vendita ho Mobile. In caso di acquisto online, l’operatore offre la possibilità di ottenere la SIM tramite corriere, senza andare incontro a costi di spedizione; oppure di richiedere il ritiro presso una delle edicole convenzionate, saldando in sede la spesa iniziale.

Le promozioni includono tutte minuti, SMS e Giga di traffico dati, nello specifico: la tariffa da 5,99 euro al mese offre: minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 70 GB di traffico dati in 4G Basic. L’offerta da 8,99 euro al mese, invece, prevede: minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati in 4G Basic. Infine, la promozione da 12,99 euro al mese permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati in 4G Basic.

Le tre offerte ho Mobile includono nel prezzo anche i seguenti servizi extra: avviso di chiamata, trasferimento di chiamata, navigazione hotspot, sms ho. chiamato.