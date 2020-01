La passa a Vodafone su cui tutti vorrebbero poter mettere le mani prende il nome di Special Unlimited, rappresenta sicuramente un punto saldo da cui l’utente potrebbe cercare di partire per risparmiare il più possibile sul bundle messo a disposizione mensilmente dall’azienda di riferimento.

Dato che al giorno d’oggi nessuno di noi può effettivamente “fare a meno” dello smartphone, ecco che cercare l’offerta dal miglior rapporto qualità/prezzo è diventata un’impresa su cui tutti noi cercano di misurarsi, ma la cui scelta finale è facilitata dalla presenza di Iliad sul territorio. Per rispondere alla rivale, la passa a Vodafone di riferimento è l’operator attack chiamata Special Unlimited 7; questa presenta un costo fisso di 7 euro al mese addebitato direttamente sul credito residuo, e prevede l’utilizzo di 50 giga di internet in 4.5G, passando per SMS e minuti illimitati verso tutti.

Passa a Vodafone: le limitazioni della promozione

L’accesso, come è facilmente immaginabile, è limitato ad una ristretta cerchia di consumatori, in particolare la potranno richiedere solamente gli uscenti da Iliad o da un operatore virtuale (attenzione, che non sia Kena Mobile o ho.Mobile). Il costo iniziale da sostenere equivale precisamente a 12 euro per l’acquisto della promo (anche se in alcuni casi è stato scontato a 0 euro), passando per 10 euro per la nuova SIM ricaricabile; la portabilità del numero originario è sempre obbligatoria, indistintamente dalla provenienza.

La navigazione è gratis fino a 600Mbps in download, inoltre non è presente alcun vincolo contrattuale di durata, si potrà abbandonare Vodafone quando si vorrà senza costi aggiuntivi.