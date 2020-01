Una nuova versione dell’offerta Passa a Wind All Inclusive Young è attualmente disponibile per i clienti under 30 che decidono di acquistare una nuova SIM recandosi in uno dei numerosi punti vendita del gestore. I nuovi clienti possono scegliere di attivare l’offerta in versione Standard, e quindi sostenendo la spesa tramite credito residuo; oppure in versione Easy Pay, e quindi con addebito del costo mensile su carta di credito, carta conto o conto corrente. Le due offerte in versione Wind Limited Edition consentono di ottenere una quantità più alta di Giga di traffico dati ma mantengono invariato il costo mensile previsto per il rinnovo, che ammonta a soli 11,99 euro al mese.

Passa a Wind: nuove offerte Limited Edition per i clienti under 30!

Le nuove offerte Wind Limited Edition dedicate ai clienti under 30 includono nel prezzo minuti, SMS, Giga di traffico dati e servizi importanti. I clienti sostenendo una spesa di soli 11,99 euro al mese, infatti, possono procedere con l’attivazione della versione Standard e quindi ottenere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati in 4.5G

In versione Easy Pay, invece, la tariffa prevede:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati in 4.5G

In entrambi i casi i servizi inclusi nel prezzo sono: l’SMS MyWind, il servizio di segreteria telefonica, il servizio di navigazione hotspot.

I clienti che procedono con l’attivazione della All Inclusive Young Limited Edition richiedendo l’addebito su credito residuo possono proseguire tramite il sito ufficiale del gestore, senza sostenere costi di attivazione.