Si riaccende la battaglia tra gli operatori telefonici in questa seconda metà del mese. TIM, allo stato attuale, è uno dei provider più attivi per quanto concerne le ricaricabili low cost. La compagnia italiana ha tutta la volontà di sfidare Iliad e la sua popolarità caratterizzata proprio da offerte che garantiscono alte soglie di consumo a prezzi molto più che contenuti.

TIM, ecco l’offerta Supreme con minuti e 50 Giga a 6,99 euro

In alcuni store ufficiali sparsi da Nord a Sud sul territorio italiano, il team commerciale sta sponsorizzando una nuova offerta, la TIM Supreme.Questa ricaricabile può essere definita una delle migliori sul mercato, grazie ad un pacchetto di contenuti che prevede minuti no limits per le telefonate verso tutti i numeri fissi e mobili più 50 Giga utili per la navigazione in internet.

Il vero vantaggio di tale tariffa sta nel prezzo. Come prova di una strategia molto aggressiva, il costo di TIM Supreme si attesta sui 6,99 euro. A conti fatti, quindi, il rinnovo mensile della promozione è anche minore rispetto a quello della speculare ricaricabile di Iliad, Giga 50.

Insieme ai contenuti dell’offerta, i clienti che scelgono TIM si assicureranno anche servizi extra come internet 4G e l’hotspot personale. Non sarà possibile invece navigare sotto rete 5G con tale ricaricabile.

La TIM Supreme deve essere considerata una vera e propria offerta winback dedicata ai clienti di altri operatori intenzionati ad effettuare la portabilità del loro numero. L’attivazione, pertanto, sarà possibile solo in alcuni store e per un periodo di tempo limitato.