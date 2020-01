Il volantino Unieuro riserva grandissime speranze di risparmio per tutti gli utenti che al giorno d’oggi si ritrovano ad avere la possibilità di recarsi personalmente in negozio o sul sito ufficiale, per riuscire ad effettuare l’acquisto di un prodotto tecnologico.

La diffusione della campagna promozionale è pressoché universale sul territorio nazionale, gli acquisti potranno essere completati anche sul sito ufficiale, al netto del pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Volantino Unieuro: gli sconti più incredibili tra cui scegliere

Il volantino Unieuro riserva comunque piacevoli sorprese e prezzi bassi tra cui scegliere, uno degli smartphone più interessanti è sicuramente il Samsung Galaxy S10e, top di gamma in vendita oggi a 439 euro (non ai livelli del Galaxy S10+ o Galaxy S10, ma comunque più che accettabile).

In alternativa è possibile puntare verso lo Huawei Nova 5T in vendita a 399 euro, il modello da consigliare assolutamente a tutti coloro che vogliono risparmiare il più possibile e godere di prestazioni di altissimo livello, appoggiandosi nel contempo ad un dispositivo molto recente (la sua caratteristica principale sono proprio le 4 fotocamere posteriori).

Il volantino Unieuro ovviamente non si limita a scontare i due prodotti indicati nel nostro articolo, ma integra al proprio interno una infinità di sconti e di prezzi bassi anche su categorie merceologiche completamente differenti. Per maggiori informazioni vi invitiamo ad aprire le pagine che potete trovare nel dettaglio qui sotto, e valide sia online che in negozio.