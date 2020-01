Il volantino Trony sconfigge Euronics e Expert con il lancio di nuovi prezzi molto interessanti, una campagna promozionale decisamente in grado di soddisfare le esigenze dei consumatori per alcuni sconti in particolare.

Tutti coloro che vorranno effettuare acquisti sfruttando i prezzi inclusi, dovranno però recarsi personalmente in uno dei negozi diffusi nelle sottostanti regioni del nostro paese, in caso contrario non sarà possibile approfittarne. Le location citate sono Lombardia, Piemonte, Toscana, Sicilia, Campania e Trentino-Alto Adige, non sarà possibile appoggiarsi nemmeno al sito ufficiale.

Volantino Trony: cogliete al volo questi prezzi per risparmiare il più possibile

Il volantino Trony lascia subito a “bocca aperta” gli utenti, proprio in questi giorni è stata lanciata la campagna promozionale Samsung Cashback, grazie alla quale tutti coloro che acquisteranno un Galaxy Note 10 o un Galaxy S10, potranno ricevere un rimborso del valore di 200 o di 150 euro direttamente sul conto corrente indicato in fase di registrazione su Samsung Members (operazione da compiere entro il 14 febbraio 2020).

Grazie a tale soluzione, partendo da una spesa di 979 euro e 749 euro del volantino Trony, il consumatore si ritroverà a spendere rispettivamente 779 e 599 euro, senza dover rinunciare alla qualità dei prodotti o doversi “abbassare” a versioni “brandizzate”.

In alternativa è comunque possibile pensare di acquistare lo Huawei P30 Pro, un altro top di gamma assoluto, spendendo solamente 699 euro sempre per la versione no brand. Per ogni altra informazione in merito vi potete rifare alle pagine che trovate qui sotto nel dettaglio.