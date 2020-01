Il volantino MediaWorld integra al proprio interno una lunghissima serie di offerte e di prezzi decisamente bassi tra cui gli utenti possono scegliere, entro e non oltre il 19 gennaio, salvo esaurimento anticipato delle scorte.

Gli acquisti, come sempre accade nel momento in cui parliamo di MediaWorld, possono essere completati sia online che nei vari punti vendita sparsi per il territorio nazionale. Coloro che sceglieranno di acquistare stando comodamente seduti sul divano di casa, lo ricordiamo, dovranno però aggiungere le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Indipendentemente da tutto ciò, spendendo almeno 199 euro si potrà richiedere un prestito a Tasso Zero da restituire poi in 20 rate senza interessi; l’utente che vorrà richiederlo dovrà comunque presentare le buste paga dei mesi precedenti.

Volantino MediaWorld: nuove offerte dai prezzi bassi

Le offerte messe sul piatto dal volantino MediaWorld sono davvero tantissime, in primo piano troviamo sicuramente l’accoppiata Galaxy S10 e Galaxy Note 10+; fresca del Samsung Cashback, infatti, promette uno sconto ulteriore di 150 e 200 euro sul costo di vendita di 749 e 999 euro, a patto però che i prodotti vengano registrati su Samsung Members entro e non oltre il 7 febbraio (verrà emesso un rimborso sul conto corrente).

In caso contrario si trovano anche tantissimi smartphone di fascia media o medio-bassa, come Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Mi 9 Lite, Xiaomi Note 8T, Honor 10 Lite o Galaxy A50, tutti a prezzi sicuramente invitanti.

