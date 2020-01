Stranger Things 4 è prossimo ad arrivare su Netfix. La data di rilascio delle nuove puntate è ancora un mistero, ma i fan sono già in delirio a seguito del teaser trailer pubblicato dalla casa produttrice.

La nota serie TV richiama quella che è stata la cultura degli anni ’80. Non sono solo le iconiche canzoni dell’eclettico decennio a ambientare lo show, ma anche le location, i costumi e lo slang utilizzato.

Sul versante della colonna sonora, l’effetto nostalgia è immediato. La popolare Time After Time di Cindy Lauper per esempio, fa da sfondo in una delle scene più famose dell’intero serial. Mike e Will cercano indizi nel Sottosopra (UpsideDown) e nel mentre, passano le note e la voce della canzone, creando un turbolento mix di emozioni nello spettatore che guarda.

Le vicende si snodano poi nell’inquietante cittadina americana di Hawkins (nome inventato) e nel Sottosopra, una dimensione fantastica dove i mostri e i demoni della mente prendono vita .

Cosa sappiamo su Stranger Things 4

A seguito del finale della terza stagione sappiamo che:

Joyce si è trasferita fuori città con i figli e Undici ;

; I fratelli Russi sono in possesso di un Democane ;

; Nonostante l’apparente uccisione del Demogorgone e la chiusura del Sottosopra, ancora molti demoni sono presenti sulla Terra.

Il trailer inoltre, ci spoilera interesse novità sul futuro della serie; in primis, notiamo che gli attori stessi sono ormai cresciuti, divenendo adolescenti. Le dinamiche relazioni fra di loro quindi, sono destinate a complicare ulteriormente la già fitta trama. In attesa di conoscere ulteriori novità, vi invitiamo a rimanere connessi con noi.