Gli smartphone e la tecnologia innovativa continuano a creare scompiglio in tutto il mondo per via delle onde elettromagnetiche che rilasciano ogni qualvolta che sono in uso. Le persone preoccupate da questo fenomeno continuano ad aumentare notevolmente di numero. C’è qualcosa di realmente preoccupante? Cosa dice la scienza?

Smartphone, radiazioni e valore SAR: ecco cosa dice la scienza in merito

In commercio ci sono innumerevoli modelli di smartphone, di qualunque tipo. Le persone continuano a preoccuparsi per queste pericolose radiazioni che invadono il corpo umano, ma secondo alcuni studi scientifici il corpo non dovrebbe correre nessun grave pericolo.

Attualmente non ci sono risultati concreti e univoci, ma la lista stilata dal Bundesamt für Strahlenschutz (Ufficio Federale Tedesco per la Protezione delle Radiazioni) svela l’esistenza di diversi modelli di smartphone che rilasciano una quantità maggiore di radiazioni.

L’Ente dispone di un database con tutti i modelli di smartphone in commercio e il loro rispettivo valore SAR. Dall’acronimo Specific Absorption Rate indica la percentuale di radiazioni che il corpo assorbe ogni volta che è esposto a un modello di smartphone.

Ecco i dispositivi con un Valore SAR molto alto

La lista stilata e continuamente in aggiornamento del Bundesamt für Strahlenschutz svela che ci sono diversi smartphone con un Valore Sar piuttosto alto. In particolar modo, sul podio si aggiudica il primo il modello sviluppato dalla famosa azienda telefonica Xiaomi: Xiaomi Mi A1 con 1.75. Al secondo posto c’è il One Plus 5T con 1.68 e, infine, al terzo posto c’è Huawei Mate 9 con un valore SAR di 1.64.

Ecco qui di seguito, la continuazione della lista con i modelli maggiormente pericolosi: