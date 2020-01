OnePlus ci riprova. diversi mesi fa la compagnia cinese, cercando di battere sul tempo òa concorrenza, ha commesso qualche errore rilasciando un aggiornamento dedicato ad Android 10 per gli smartphone del 2018, OnePlus 6 e 6T. Il rilascio non è andato bene tanto che tutto è stato bloccato per evitare di aggravare la situazione. Adesso, come regalo per il nuovo anno, è ripreso il rilascio dell’aggiornamento e tutto sembra stia andando per il verso giusto.

Come è facile immaginare si tratta di un aggiornamento corposo, come sempre quando si tratta di un passaggio di build. Oltre a passare all’ultima versione del sistema operativo di Google, i due modelli passano anche a OxygenOS 10.3.0, l’ultima versione dell’interfaccia personalizzata. Ci sono diverse aggiunte, ma la più interessante è sicuramente il nuovo sistema di navigazione gestuale così come il miglioramento del software per il gaming.

OnePlus 6 e 6T: bentornato Android 10

La lista delle novità:

Sistema aggiornato ad Android 10

Nuova interfaccia utente per Android 10

Risolto il problema relativo al riavvio automatico

Aggiunta l’opzione per nascondere l’area del Notch (Impostazioni – Display – Visualizzazione Notch – Nascondi l’area del Notch)

Risolto il bug relativo alla schermata di blocco che veniva visualizzata anche dopo aver sbloccato lo smartphone

Risolto il problema con la barra di navigazione

Risolto il problema con l’opzione mancante nelle impostazioni del Digital wellbeing (benessere digitale)

Aggiornato Android alla patch di sicurezza di novembre 2019

Migliorata la funzionalità di sblocco delle impronte digitali

Migliorata l’animazione dell’impronta digitale

Migliorate le prestazioni del comparto fotografico

Risolto il problema della connessione Wi-Fi alle reti a 5 Ghz

In realtà ci sono anche altre novità come la sopracitata navigazione gestuale o la possibilità di impostare delle parole chiave nei messaggi per bloccare quelli spam. Personalmente ho ricevuto l’aggiornamento stamattina. Se non l’avete ancora ricevuto allora dovrete aspettare qualche giorno ancora al massimo.