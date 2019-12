ByteDance non sta attualmente esplorando la vendita della sua partecipazione in TikTok, nonostante un rapporto di Bloomberg che affermi che le conversazioni preliminari si sono svolte man mano che cresce il controllo da parte dei funzionari statunitensi.

Il capo di TikTok, Alex Zhu, ha inviato una nota interna al personale addetto al rapporto, che è stato ottenuto da Reuters . Zhu ha detto ai dipendenti che “di tanto in tanto potresti leggere storie sui media che non sono vere” e ha definito il rapporto di Bloomberg inesatto. Zhu ha aggiunto che i dirigenti non hanno ospitato “discussioni con potenziali acquirenti di TikTok, né abbiamo alcuna intenzione di farlo”.

La smentita riguardo il rapporto emesso da Bloomberg

Il rapporto di Bloomberg arriva mentre TikTok continua a prestare attenzione ai recenti funzionari statunitensi, con alcuni senatori che avvertono che l’app potrebbe rappresentare una minaccia alla sicurezza. I consulenti dei dirigenti di ByteDance hanno raccomandato “tutto, da una difesa legale aggressiva e separazione operativa per TikTok alla vendita di una quota di maggioranza”, secondo Bloomberg.

La società potrebbe sostenere che non presenta alcuna minaccia alla sicurezza quando viene richiesta da funzionari statunitensi. ByteDance vuole mantenere il pieno controllo di TikTok, ha riferito anche Bloomberg, soprattutto perché l’app continua a crescere in popolarità.

Il Comitato per gli investimenti esteri negli Stati Uniti (CFIUS) sta esaminando l’acquisto da $ 1 miliardo di Musical.ly nel 2017 . Un’indagine potrebbe determinare se ByteDance debba cedere gli asset Musical.ly. CFIUS ha iniziato a porre domande e può raccomandare misure che TikTok può adottare per “evitare di cedere i beni Musical.ly acquisiti”, secondo Reuters . L’inchiesta arriva man mano che crescono le tensioni tra Stati Uniti e Cina.

“Sono profondamente preoccupato che qualsiasi piattaforma o applicazione che abbia proprietà cinese o collegamenti diretti con la Cina, come TikTok, possa essere utilizzata come strumento dal Partito Comunista Cinese per estendere la sua censura autoritaria delle informazioni al di fuori dei confini della Cina e accumulare dati su milioni di utenti ignari “, ha affermato il senatore Marco Rubio.

ByteDance ha tentato di rispondere alle preoccupazioni attraverso un paio di iniziative. La società ha cercato di lavorare con più gruppi americani, incluso l’ assunzione di uno studio legale americano indipendente in ottobre per rivedere le pratiche di moderazione dei contenuti di TikTok. Un’altra società americana è stata assunta per rivedere le pratiche di sicurezza dell’azienda . La ditta ha scoperto che TikTok non avrebbe potuto trasmettere i dati degli utenti dalla Cina nel periodo in cui ha indagato.