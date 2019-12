Il Natale è alle porte: solo poche ore separano gli utenti dal 25 dicembre ed in tutta risposta Wind ha deciso di festeggiare in grande questa amorevole festività con l’aiuto di alcuni regali molto interessanti. I clienti dell’operatore nazionale, infatti, avranno l’opportunità di ricevere buoni Amazon di diverse cifre e tanti giga aggiuntivi in regalo in questo lieto giorno: come potranno essere richiesti? In modo estremamente semplice, ecco svelato come.

Wind: ecco come ricevere i buoni Amazon o i gigabytes in regalo

Destinata a tutti i clienti facenti parte del programma WinDay, i regali messi a disposizione dal gestore telefonico potranno essere richiesti esclusivamente durante la giornata del 25 dicembre. In particolar modo, precisiamo che per l’assegnazione dei premi, i clienti verranno divisi in due gruppi principali:

il primo gruppo sarà costituito dagli utenti con attiva una promozione ricaricabile che si rinnova attraverso il credito residuo; per questa categoria sono stati riservati 98.999 premi tra cui rientrano 500 buoni Amazon con un valore di dieci euro l’uno;

con un valore di dieci euro l’uno; il secondo gruppo sarà costituito da utenti con attiva una promozione per la linea domestica o per la linea mobile con rinnovo su carta di credito o conto bancario; per questa categoria i premi riservati sono i medesimi, ma a tali si somma un unico buono Amazon da 5000 euro.

Informiamo i nostri lettori, infine, che Wind erogherà anche dei coupon con un valore da 15 a 50 euro nel corso del 25 dicembre, i quali potranno essere utilizzati sul sito PromoShopping. Il tempo sta per scadere: cosa aspettate ad unirvi a Wind?