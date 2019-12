Anche l’operatore telefonico virtuale Poste Mobile si prepara al Natale sfidando i principali gestori telefonici virtuali e tutti gli MVNO lanciando in commercio delle offerte telefoniche super low cost; i consumatori possono approfittare della situazione per attivare una nuova offerta economica e vantaggiosa.

Poste Mobile: ecco le offerte telefoniche proposte dall’operatore

L’operatore telefonico virtuale propone una serie di offerte diverse tra loro per soddisfare qualsiasi esigenza sia a livello economico sia a livello di contenuto; per esempio, per chi non ha bisogno di una tariffa telefonica prosperosa può attivare l’offerta denominata Creami Style con cui offre: 500 credit da utilizzare per chiamate e messaggi, e 5GB di traffico dati per navigare alla massima velocità del 4G.

Attivandola online ha un rinnovo mensile di 5,00 Euro, ma i consumatori devono sostenere un costo iniziale di attivazione pari a 20,00 Euro di cui 10,00 Euro sono di ricarica telefonica; attivandola online la spedizione della SIM è gratuita.

In alternativa, i consumatori possono prendere in considerazione la proposta telefonica denominata Creami WeBack con cui offre: credit illimitati da utilizzare per chiamate e messaggi, e 50GB di traffico dati per navigare in Internet alla massima velocità del 4G; l’operatore telefonico virtuale propone questa tariffa al prezzo mensile di 9,99 Euro e un costo iniziale di 20,00 Euro di cui 10,00 Euro sono di ricarica telefonica; anche in questo caso, il costo della sim telefonica è gratuita per tutti i consumatori che effettuano l’attivazione online.

Si tratta di una proposta telefonica molto convivente perché per ogni 10GB risparmiati, l’operatore telefonico effettua una ricarica di 1,00 Euro al cliente.

Infine, Poste Mobile, propone anche la tariffa telefonica denominata Creami Relax 100 con cui offre: credit illimitati da utilizzare per chiamate ed SMS, e 100GB di traffico dati per navigare in rete alla massima velocità del 4G.