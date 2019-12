Il mercato telefonico ha conosciuto una vera e propria svolta da quando gli operatori virtuali sono entrati a far parte di esso. Nel corso degli ultimi anni, infatti sono nati diversi mvno che hanno saputo conquistare una grossa fetta di clientela altrui attraverso offerte interessanti ea basso costo. Nonostante quindi siano stati diversi utenti italiani ad affidarsi a questi nuovi operatori, molte volte alcuni sono rimasti scontenti. A questo punto la domanda che ci poniamo oggi è una: un operatore virtuale che offre offerte a basso costo è sempre sinonimo di qualità e sicurezza?

Operatori virtuali: Ecco il caso di kena mobile e ho mobile

Tra gli operatori virtuali di maggior rilevanza attualmente ve ne sono due che sono Kena Mobile e ho.mobile. relativamente di proprietà di Tim e Vodafone; questi due mvno offrono alla loro clientela abbonamenti in versione ricaricabile molto prospicui e decisamente a basso costo per determinate categorie di utenza. Essendo questi due di proprietà diretta di Tim e Vodafone, ripetiamo, gli stessi godono di una garanzia maggiore rispetto alla concorrenza diretta.

Appare subito logico, quindi, che da un punto di vista no non ci possano essere confronti, ma non si può affermare allo stesso modo che tutti gli altri MVNO siano scadenti. Sono molti, infatti, gli utenti te rivolgendosi operatori virtuali per calibro di Fastweb mobile o PosteMobile sono rimasti più che soddisfatti. a questo punto del discorso, possiamo rispondere alla domanda sopra posta con una semplice constatazione: per rimanere soddisfatti bisogna prima investigare su quale rete essi sviluppano la propria linea così da identificare subito se la ricezione nella propria zona d’abitazione sarà positiva o negativa.