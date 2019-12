TIM mai come in questa stagione natalizia ha tanti regali da fare a tutti i suoi utenti. La priorità del gestore nazionale ad oggi sembra essere quella di premiare tutti i clienti fedeli da molti anni. L’iniziativa che porta agli abbonati 5 euro di credito aggiuntivo più 60 Giga per la connessione internet è stata confermata anche a dicembre.

I due bonus che abbiamo ora annotato sono legati all’attivazione della carta TIMpay, la carta di credito ricaricabile che il gestore nazionale ha sviluppato in associazione con HYPE e Banca Sella.

TIM, grandi occasioni per Natale con 60 Giga e 5 euro di credito gratis

Gli utenti che sono interessati a questi omaggi devono soltanto effettuare il login sul sito TIMparty. Accedendo con le proprie credenziali alla piattaforma TIMparty, sarà infatti possibile iniziare l’iter di attivazione della carta TIMpay. Gli extra di cui prima saranno offerti da TIM a conclusione di tutte le pratiche d’attivazione della tessera.

Per quanto concerne i 5 euro di credito extra, questi saranno accreditati direttamente sulla linea e potranno essere utilizzati per il pagamento della ricaricabile o per l’acquisto di altri servizi virtuali. Convenienti anche i Giga extra: gli utenti riceveranno 60 Giga da utilizzare entro un anno. La soglia si aggiunge a quella ciò presente con la propria ricaricabile.

Ricordiamo ancora una volta che la carta TIMpay è completamente gratuita. La tessera garantisce anche un codice IBAN per le transazioni monetarie. Attraverso la carta sarà possibile attivare anche la funzione di Ricarica Automatica.