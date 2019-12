E’ l’ultimo grande weekend di calcio su Sky. Con la pausa natalizia, i principali campionati andranno in pausa, ma di certo non mancheranno gli eventi da seguire sulla pay tv. Gli appassionati di calcio e sport infatti potranno come sempre consolarsi sia Premier League ed il suo Boxing Day sia con l’NBA.

Sky, ecco un’alternativa all’IPTV per avere calcio e sport a prezzi vantaggiosi

Mai come quest’anno l’offerta di Sky è ricca di eventi e contenuti. Grazie agli ultimi accordi con DAZN e Netflix, la televisione satellitare è in grado di offrire ulteriori servizi ai suoi abbonati.

Gli accordi con la concorrenza consentono a Sky di dedicare le sue forze nella vera battaglia: quella contro lo streaming illegale. Dopo il boom di inizio anno, il business dei “pezzotti” finalmente sembra essere in contrazione.

La principale alternativa per i vecchi seguaci della tecnologia IPTV è rappresentata da NOW TV. Grazie a NOW Tv è possibile guardare in streaming i principali contenuti di Sky, a prezzi vantaggiosi e soprattutto in modo legale.

Di base tutti gli interessati possono scegliere un ticket tra Cinema, Intrattenimento e Serie TV al prezzo fisso di 9,90 euro. Disponibile anche l’iniziativa con tutti e tre i pacchetti al costo mensile di 19,90 euro

Con NOW TV c’è via libera anche per la visione streaming di sport e calcio. Le principali esclusive di Sky saranno disponibili a soli 29,90 euro al mese.