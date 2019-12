La principale novità di TIM per questo 2019 è stata sicuramente il primo rilascio delle reti 5G. A partire dalla scorsa estate, alcune migliaia di clienti hanno scoperto tutti i vantaggi garantiti dalle linee internet di nuova generazione.

TIM lancia il 5G: ecco tutte le ultime su città coperte e prezzi

Le prime città ad essere coperte dalle reti 5G in ordine temporale sono state Roma, Napoli e Torino. Da questo autunno, invece, come abbiamo riportato anche sul sito il 5G è approdato anche in alcune aree centrali di Firenze.

Da qui alla fine dell’anno, inoltre, sono attese ulteriori novità. In anticipo rispetto ai tempi previsti TIM porterà il suo 5G anche in alcune zone di Milano e di Brescia. La Lombardia sarà quindi al centro del prossimo step per l’evoluzione di questa tecnologia.

Inutile dire che l’obiettivo concreto di TIM è quello di raggiungere quanto prima la copertura totale del territorio. Stando a quelle che sono le attuali comunicazioni del gestore, le linee internet di nuova generazione raggiungeranno tra il 2020 ed il 2012 ben 120 Comuni della nazione. In aggiunta alla già citata Milano, il 5G sarà protagonista anche a Bologna, Bari e Matera.

Oltre alla release delle linee, TIM ha messo sul mercato anche le sue prime ricaricabili 5G Ready. Attraverso il sito ufficiale è possibile attivare una delle ricaricabili propedeutiche al 5G. I clienti che vorranno aggiungere, invece, l’opzione 5G al proprio piano telefonico sono chiamati ad una spesa di 10 euro al mese.