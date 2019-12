I clienti di alcuni operatori virtuali intenzionati a cambiare gestore hanno a disposizione una delle migliori tariffe Passa a Wind: la All Inclusive 50 Flash +. Wind propone l’attivazione della sua straordinaria offerta esclusivamente ai clienti PosteMobile, Fastweb e CoopVoce, offrendo loro la possibilità di ottenerla ad un costo decisamente irrisorio. La promozione, infatti, è disponibile al costo di soli 6,99 euro al mese, da saldare tramite credito residuo, e permette di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

100 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati

Il gestore Wind al momento dedica offerte con 50GB, minuti ed SMS anche ai clienti di altri operatori che trasferiscono il loro numero. Ecco quali sono e come ottenerle.

Passa a Wind: offerte con minuti, 100 SMS e 50GB a soli 6,99 euro al mese!

La promozione All Inclusive 50 Flash Plus può essere attivata attraverso il sito ufficiale del gestore e, come già ribadito, è riservata soltanto ai clienti provenienti da uno degli operatori virtuali scelti da Wind. Nonostante ciò, stesse quantità di minuti, SMS e Giga sono disponibili per i clienti che procedono con il trasferimento del numero dal gestore francese Iliad. In questo caso la promozione attivabile è la All Inclusive 50 Flash che prevede: minuti, 100 SMS e 50GB, sempre al costo di soli 6,99 euro al mese.

Non è tutto, infatti, anche i clienti che effettuano la portabilità da altri operatori virtuali, esclusi i low cost Kena Mobile e ho. Mobile, possono ricevere una tariffa con costi e soglie identici, ovvero: la All Inclusive Special 50+. La promozione, anche in questo caso, può essere richiesta attraverso il sito ufficiale dell’operatore, tramite la sezione “Offerte Per Te”.

Le tre promozioni Passa a Wind qui menzionate, in sostanza offrono minuti, SMS e 50GB di traffico dati e sono disponibili ad un costo straordinario. Inoltre, non vincolano i clienti e possono essere richieste senza andare incontro ad alcun costo di attivazione.