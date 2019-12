Apple ha rinnovato la linea Mac Pro con l’edizione 2019, una evoluzione diretta di quello presentato nel 2013. L’azienda di Cupertino ha accolto le critiche al design della precedente generazione, accusata da molti di assomigliare ad un cestino a causa della forma cilindrica.

Per questo motivo, Apple ha deciso di realizzare un design più simile a quello originale lanciato nel 2006. In questo caso il design è simile a quello di una grattugia, confermando che sotto questo punto di vista, la Mela deve rivedere qualche cosa.

Per fortuna, gli aspetti da sistemare non sono certamente quelli hardware in quanto questa volta Apple ha fatto tutto nel migliore dei modi. I ragazzi di iFixit hanno provveduto a smontare il Mac Pro infatti e ai loro occhi è apparso quasi del tutto perfetto.

Mac Pro è il miglior device Apple secondo iFixit

Infatti, il Mac Pro ha totalizzato un punteggio di 9 su 10 nella classifica di riparabilità stilata da iFixit. È un successo non indifferente per Apple che negli ultimi tempi non è riuscita ad andare oltre 1 punto di riparabilità sia per i MacBook e il sonoro 0 spaccato per gli AirPods. L’unico prodotto di Cupertino è stato PlayStation One, la console originale con ben 25 anni sulle spalle.

Il primo punto a favore è l’apertura estremamente facile. Inoltre c’è il vantaggio tecnico di non dover per forza miniaturizzare tutto l’hardware, questo permette una migliore disposizione interna degli elementi. La conseguenza diretta è che tutte le componenti sono facilmente raggiungibili e, essendo modulari, facilmente sostituibili.

Apple fornisce alcune istruzioni per le riparazioni direttamente sulla scocca del Mac Pro mentre i manuali di riparazione sono disponibili gratuitamente online. Le uniche pecche che non permettono al produttore di raggiungere i 10 punti sono solo due. Il primo è il modulo SSD proprietario mentre la seconda è la presenta di alcuni pezzi di ricambio non disponibili sul mercato in quanto esclusive Apple.