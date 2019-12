Chi fosse alla ricerca di un ultrabook leggero, facile da utilizzare, performante ed elegante allora deve fare un’occhiata al nuovo device realizzato da Porsche Design. Il nome del notebook è ULTRA ONE e rappresenta la somma di tutte le competenze tecniche e stilistiche del produttore.

Il nuovo ULTRA ONE offre linee che si fondono in un design moderno, arricchito da uno schermo quasi senza bordi che quindi copre tutta la superficie a disposizione. La struttura è realizzata in magnesio che porta il peso complessivo ad appena 1,5 kg per uno spessore di 13,8 millimetri.

Il pannello è un IPS da 15.6 pollici anti riflesso con risoluzione Full-HD. Lo schermo touch supporta fino a 10 tocchi contemporanei per una migliore gestione della produttività. La protezione è assicurata dal rivestimento Gorilla Glass con trattamento olefobico per ridurre le impronte visibili sullo schermo.

A supporto dello schermo troviamo un ampio touchpad di precisione che supporta tutte le gesture per Windows 10 Home, il sistema operativo preinstallato. È presente anche un tastiera full-size con tre livelli di retroilluminaizione per utilizzare il laptop Porsche Design in ogni situazione. Non manca il lettore di impronte digitali per sbloccare il terminale e garantire una maggiore sicurezza dei propri dati.

ULTRA ONE è il nuovo gioiellino di Porsche Design

Il nuovo ULTRA ONE è disponibile in due versioni, entrambe spinte da processori Intel Core di ottava generazione. I consumatori potranno scegliere tra il processore i7-8500Y accompagnato da 16 GB RAM e 1 TB SSD oppure la soluzione con processore i5-8200Y, 8 GB di RAM e 512 GB SSD.

La batteria integrata è da 45.6 WHr e, secondo i dati dichiarati da Porsche Design garantisce fino a 10 ore di utilizzo ininterrotto. La dotazione hardware si completa con due porte USB Type-C 3.1 e due USB-A 3.1, una porta HDMI, uscita jack da 3.5 mm e slot per microSD/SDHC/SDXC.

Il nuovo Porsche Design ULTRA ONE sarà disponibile nel corso delle prossime settimane. Il prezzo fossato per la versione con processore i5 è di 1,495 euro mentre per la versione i7 è di 1,995 euro.