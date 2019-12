CoopVoce: nuova ChiamaTutti disponibile, 8 euro e tutto incluso

CoopVoce risulta ad oggi una soluzione alternativa che può portare tanti aspetti positivi. Gli utenti possono infatti rifarsi a questo gestore tranquillamente, ottenendo un tornaconto di primo livello. Le promozioni lanciate dal gestore di casa Coop sono davvero interessanti, dato che include al loro interno ogni contenuto.

Nonostante i primi tempi siano stati davvero neri sotto ogni punto di vista, CoopVoce ad oggi riesce tranquillamente a stare al tavolo dei grandi. I provider virtuali sono infatti ai piedi di questo gestore, il quale punta infatti molto in alto avendo avviato un nuovo percorso. L’azienda sta provando ad ottenere il via libera per diventare un gestore MNO proprio come Tim e Vodafone. In questo momento però a destare l’attenzione degli utenti e sicuramente l’ultima promo lanciata sul sito ufficiale che durerà fino a gennaio.

CoopVoce: gli utenti ora possono avere a disposizione la nuovissima ChiamaTutti Top 20 che include al suo interno tutto per soli 8 euro al mese per sempre

La nuova ChiamaTutti Top 20 è arrivata proprio da poco tempo in casa CoopVoce, dal momento che sono solo 20 giorni che è attiva. Questa durerà fino al prossimo 15 gennaio e continuerà ad includere al suo interno i migliori contenuti in assoluto. Il prezzo è di soli 8 euro al mese per sempre, mentre i contenuti parlano molto chiaro.

Ci sono infatti minuti senza limiti verso tutti con 1000 SMS da inviare a chi volete e 20 giga in 4G per navigare sul web. Da ricordare che questa opzione è disponibile anche per coloro che risultano già clienti di CoopVoce.