Sempre più automobilisti stanno scegliendo le auto elettriche. Si sta avendo una tendenza positiva che, anche se non ha registrato ancora numeri esplosivi, sta crescendo costantemente. Il passaggio alle vetture green è stato accolto all’inizio con parecchio scetticismo da molti e ci sono persone che restano non del tutto convinte di questa motorizzazione. Coloro però che hanno le occasione di provarle, non tornano più indietro. Gli italiani sono spinti verso e sono attratti dalle funzioni esclusive che le vetture a motore a combustione interna non possono offrire.

Una delle caratteristiche forse più apprezzate in assoluto tra le tante delle auto elettriche è la frenata rigenerativa. Essa permette di recuperare energia cinetica durante la frenata, convertendola in elettricità da immagazzinare nella batteria. Il risultato? Maggiore autonomia e minore usura dei freni. Sebbene anche le auto ibride dispongano di questa funzione, l’efficienza massima si ottiene con le elettriche pure, rendendole una scelta preferita per chi cerca efficienza e sostenibilità.

Le silenziose e tecnologiche auto elettriche

Sapete cos’altro hanno di diverso le auto elettriche? Sono silenziose. Senza un motore a combustione e con meno parti meccaniche in movimento, le vetture elettriche emettono solo un leggero sibilo quasi inudibile. Questa tipologia di veicoli ha anche una potenza, altra cosa che li differisce dalle auto termiche. A differenza dei motori meccanici, che presentano un ritardo tra il momento in cui si preme l’acceleratore e quello in cui il veicolo risponde, le auto elettriche accelerano immediatamente.

L’accelerazione immediata crea una guida molto più vivace e soprattutto nel complesso più dinamica. Basta mettere il piede sull’acceleratore per sfrecciare. Il discorso vale soprattutto nei modelli più recenti dove troviamo anche equipaggiamenti tech ancora più avanzati che nelle auto elettriche più vecchiotte. Ora si hanno molte più funzionalità tra cui la possibilità di riscaldare o rinfrescare l’abitacolo a distanza e di poter anche localizzare il veicolo. Sappiamo che anche le auto a combustione interna possono donare queste caratteristiche, ma le elettriche sono considerate le vetture più tecnologiche in assoluto. Altra differenza? La batteria con ricarica bidirezionale, che permette di utilizzare l’auto elettrica come una gigantesca e potentissima power bank.