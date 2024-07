MG2: la nuova auto elettrica low cost di MG

La MG è pronta nuovamente a portare nel campo automobilistico delle novità importanti riguardanti l’elettrico. Il brand cinese ha presentato l’innovativa vettura elettrica MG2 full electric che non solo possiede ottime prestazioni, ma anche un costo molto allettante. Il design della MG2 è stato anticipato grazie a un render pubblicato dal noto designer Avarvarii.

L’auto MG avrà uno stile moderno, fluido con linee suadenti capaci di attirare l’attenzione dei compratori al punto da poter battere altre vetture della stessa tipologia. Il marchio cerca infatti di catturare più acquirenti proponendo una vettura elettrica low cost capace di spiccare tra la “folla”. La MG2 ha una lunghezza di circa 3,7 m, il che la rende una perfetta city car compatta ideale per chi si sposta in città.

MG conquisterà la clientela con la sua nuova city car elettrica?

Il mercato delle city car elettriche è in rapida espansione, con concorrenti come la Dacia Spring, la Citroen e-C3 e la Fiat Grande Panda che ancor prima del loro lancio hanno attirato ed attirano grande attenzione. David Allison, responsabile della produzione di MG per il Regno Unito, ritiene però che muoversi in questo determinato segmento sia al momento una buona mossa poiché molte case automobilistiche stanno puntando su altro. Non sono infatti poche le società che preferiscono concentrarsi sulla creazione di SUV piuttosto che sulle city car.

La MG prevede di lanciare la MG2 entro la fine del 2025. La vettura verrà prodotta in gran parte in Cina, ma il suo sviluppo e la progettazione verranno comunque supervisionati dalla sede principale inglese. Questo dimostra l’impegno del marchio nel combinare la competitività dei costi di produzione con l’elevata qualità di ingegnerizzazione britannica. Attraverso la MG2 la MG potrebbe benissimo riuscire a conquistare una buona fetta del mercato europeo delle city car elettriche. Il successo della MG4 nel segmento B-SUV elettrici potrebbe essere lo sprint in più che manca ad altre aziende. Considerando il successo dei suoi modelli, potrebbe sfruttare quest’onda di positiva reputazione attirando i consumatori.