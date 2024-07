Samsung Galaxy Watch6 è uno smartwatch dall’eccellente rapporto qualità/prezzo, uno dei migliori in circolazione, proprio per la sua capacità di mettere a disposizione del consumatore finale le prestazioni più interessanti del momento, senza richiedere un esborso troppo elevato.

Il modello attualmente in promozione prevede un display da 44 millimetri di diagonale, risultando perfettamente adeguato ad ogni tipologia di polso, sia esso maschile o femminile, così da risultare adatto ad ogni scopo. La versione prevede la presenza di un cinturino completamente in silicone, di colorazione nera, o meglio grafite, facilmente sostituibile ed intercambiabile.

Ricevete le offerte Amazon gratis sul vostro smartphone, iscrivendovi subito al nostro canale Telegram ufficiale, che trovate inserito qui.

Samsung Galaxy Watch6: la promozione assurda su Amazon

Samsung Galaxy Watch6 viene proposto su Amazon ad un prezzo estremamente conveniente proprio in questi giorni, infatti gli utenti si ritrovano a poter spendere solamente 218 euro per il suo acquisto, considerando che nell’ultimo periodo il suo prezzo mediano era stato di 239,89 euro. Per l’ordine vi potete collegare qui.

Il dispositivo presenta processore dual core, Exynos W930, con GPU Mali-G68 MP2, il display è Super AMOLED con always on, una luminosità di picco che può raggiungere i 2000 nit, e protezione in cristallo zaffiro. La versione in offerta, che prevede 44 millimetri di diagonale, ha una risoluzione di 480 x 480 pixel, con alle spalle anche 2GB di RAM e 16GB di memoria integrata, sulla quale è possibile copiare musica o quant’altro.

La batteria è da 425mAh, a prima vista potrebbe apparire come insufficiente per garantire il corretto utilizzo del prodotto, ma allo stesso tempo riesce ad offrire una autonomia complessiva fino a 40 ore di utilizzo continuativo (diventano 30 con always-on attivo), potendo sfruttare anche la ricarica rapida. I sensori sono tantissimi, tra cui spiccano il Samsung BioActive per la misurazione della frequenza cardiaca, senza dimenticarsi dei corrispettivi per temperatura, barometro, giroscopio e similari.