Hisense ha annunciato la sua partecipazione tra i partner principali alla Milano Football Week, organizzata da La Gazzetta dello Sport nel Comune di Milano. L’Hisense Lounge è uno dei punti chiave della manifestazione. Si terrà in Piazza Gae Aulenti in Portanuova a Milano fino al 23 giugno.

L’Hisense Lounge alla Milano Football Week è più di un semplice stand espositivo. Potremmo definirlo uno spazio esperienziale progettato per offrire ai visitatori un’esperienza unica. Tra le attrazioni principali, l’azienda presenterà il penalty virtual game per provare l’emozione di simulare un calcio di rigore. Inoltre, sono presenti anche delle aree dedicate alla visibilità dei prodotti della società, dove si potranno scoprire le ultime novità nel settore dell’elettronica di consumo.

Hisense mostra il suo supporto al calcio con una serie di eventi, iniziative e spazi dedicati in occasione della Milano Football Week

Nei giorni della Milano Football Week che vedranno l’Italia protagonista di UEFA EURO 2024 (l’imminente 20 giugno oltre a ieri, 15 giugno), i partecipanti avranno l’opportunità di vincere anche dei palloni ufficiali. Lo stand Hisense ospiterà infatti degli spazi dedicati con appositi contest, premi, un’area trucchi per bambini e accessori customizzati per rendere l’esperienza indimenticabile.

“Da sempre siamo orgogliosi di collaborare con partner che condividono i nostri valori. Hisense crede nello sport, un settore che richiede costante innovazione per garantire prestazioni eccellenti, sia sul campo che nelle case dei consumatori”, dichiara Tatiana Pampalone, Marketing Manager di Hisense Italia. “Il calcio, in particolare, rappresenta al meglio questa filosofia. Proprio come nel calcio, dove ogni giocatore contribuisce al successo della squadra, Hisense integra tecnologie avanzate in ogni prodotto per garantire prestazioni eccellenti e un’esperienza superiore agli utenti. Ecco perché continuiamo a investire in questo settore, con iniziative e campagne che sostengono la rapida crescita della nostra azienda”.

Hisense è anche partner ufficiale di UEFA EURO 2024. Fino al 14 luglio tutte le attenzioni saranno rivolte alla Germania: 24 squadre si stanno sfidando per ottenere l’ambito titolo europeo. Particolare attenzione riservata anche alle cinque città italiane che ospiteranno i Bar Events di Hisense a Milano, Torino, Roma, Napoli e Palermo. Durante la partita Italia vs Spagna del 20 giugno saranno organizzati eventi dedicati per i tifosi.